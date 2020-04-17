Данилишин высказался относительно снижения НБУ учетной ставки

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Жесткость монетарных условий, которые сформированы правлением Национального банка Украины, не способствует активизации деловой активности субъектов. А снижение учетной ставки в нынешних условиях является лишь полумерой.
Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
«Национальный банк установил учетную ставку на уровне 8% с 24 апреля 2020 года, снизив ее на 2 п.п. В целом нужно поздравить данное запоздалое решение по смягчению монетарных условий, но учитывая то, какие меры в данном направлении осуществляют правительства других стран – считаю его малоэффективным в настоящее время и полумерой», – написал Данилишин.
«В данных условиях как эксперт могу сказать, что уровень учетной ставки должен находиться в пределах 6-7%. Он включает – 2,3% (потребительская инфляция) плюс 3 процентных пункта – уровень нейтральной ставки для Украины. Плюс риски возможных внешних и внутренних угроз», – отметил глава Совета НБУ.
Он отметил, что даже снижение уровня учетной ставки в январе-апреле 2020 года на 5.5 п.п. существенно не повлияет на смягчение монетарных условий в первой половине 2020 года. А это было бы крайне необходимо для активизации экономической активности субъектов.
«Кроме того, в 2018-2019 годах правление НБУ совершило ряд грубых ошибок, которые повлияли на жесткие решения по монетарной политике, а также не способствовали формированию достаточного запаса прочности для ускорения экономического роста», – считает Данилишин.
По его мнению, также являются завышенными надежды на МВФ, который «не будет вместо нас принимать решения по развитию экономики и ее финансовому обеспечению». Это свидетельствует о том, что правление реально делает упор на внешние заимствования, а не на стимулирование развития экономики.
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