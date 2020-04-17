"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом

Сеть продуктовых супермаркетов “Сильпо” запускает услугу доставки продуктов на дом.

Об этом сказано на сайте компании.

Где будет действовать. В 45 городах Украины, начиная с населенных пунктов со слабо развитым сервисом курьерской доставки: Бахмут, Белая Церковь, Бердянск, Борисполь, Бровары, Васильков, Вита-Поштова, Вышгород, Днепрорудное, Дрогобыч, Дружковка, Каменец-Подольский, Коростень, Костополь, Краматорск, Кременчук, Кропивницкий, Лиманка, Лисичанск, Лозовая, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Овидиополь, Остер, Павлоград, Радомышль, Ривное, Самбир, Северодонецк, Славутич, Софиевская Борщаговка, Стоянка, Теплодар, Тернополь, Ужгород, Фастов, Хмельник, Хмельницкий, Энергодар, Южноукраинск.

“Города-миллионники – Киев, Харьков или Днепр – будут включены в доставку немного позже”, – цитируется в сообщении директор по маркетингу “Сильпо” Екатерина Огуряева.

Стоимость доставки – 50 грн.

Справка Finance.ua:

Сеть продовольственных супермаркетов “Сильпо” основана в 1998 году. По состоянию на апрель-2020 насчитывает 259 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

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