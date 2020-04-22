С начала карантина в Украине открытие бизнеса снизилось на 55% (инфографика)

Темпы создания компаний в Украине в период с 12 марта по 15 апреля этого года снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствует исследование аналитиков YouControl.

“Если в 2019 году информация в ЕГР свидетельствовала о появлении 5 452 новых компаний, то сейчас можно насчитать только 2 471 фирму. В некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса. И это более весомый удар по будущему развитию экономики нашей страны, чем даже процесс закрытия старых бизнесов”, – говорится в исследовании.

Области, где зарегистрировано больше новых компаний, чем раньше:

производство фармацевтических препаратов и материалов (увеличилось на 600%);

производство парфюмерно-косметических средств (на 100%);

добыча минерального сырья для химической промышленности и производство минеральных удобрений (на 100%).

По данным YouControl, численность компаний по производству фармацевтической продукции в 2020 году росла быстрее, а количество новых фармоптовиков осталась практически неизменным.



Инфографика: YouControl

Какой бизнес пострадал от карантина:

наибольший спад, который выразился уменьшением регистраций новых компаний, претерпела неспециализированная оптовая торговля — оптовая торговля промышленными товарами;

также зернотрейдинг, аренда недвижимости, строительство, растениеводство, транспорт. Хотя в этих секторах новые компании, несмотря на карантин, все же создавались, но значительно более низкими темпами, чем ранее;

наиболее активно закрывались в это время аренда недвижимости, ресторанный бизнес, строительство, торговля товарами широкого ассортимента;

деятельность больничных заведений тоже пострадала от карантина. Как свидетельствует статистика, медицинские учреждения не только открывались (четыре в исследуемый срок, что на 34% больше предыдущего периода), но и закрывались ‒ 12 в этом году и только один в прошлом.

Украина уже в ближайшее время ощутит негативные последствия для экономики от паралича деловой жизни. Внутренняя способность страны генерировать ресурсы для борьбы с коронавирусом и наполнять государственный бюджет тоже почувствует дефицит от зафиксированного спада.



Инфографика: YouControl

Справка Finance.ua:

Согласно исследованиям компании Factum Group Ukraine, каждый пятый житель городов Украины находится в неоплачиваемом отпуске.

Как свидетельствует исследование консалтинговой компании McKinsey, из-за коронакризиса до 59 млн рабочих мест находятся в зоне риска в ЕС и Великобритании – уровень риска отличается в зависимости от профессий и отраслей.

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