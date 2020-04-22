С начала карантина в Украине открытие бизнеса снизилось на 55% (инфографика)

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Темпы создания компаний в Украине в период с 12 марта по 15 апреля этого года снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствует исследование аналитиков YouControl.
“Если в 2019 году информация в ЕГР свидетельствовала о появлении 5 452 новых компаний, то сейчас можно насчитать только 2 471 фирму. В некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса. И это более весомый удар по будущему развитию экономики нашей страны, чем даже процесс закрытия старых бизнесов”, – говорится в исследовании.
Области, где зарегистрировано больше новых компаний, чем раньше:
По данным YouControl, численность компаний по производству фармацевтической продукции в 2020 году росла быстрее, а количество новых фармоптовиков осталась практически неизменным.
Инфографика: YouControl
Какой бизнес пострадал от карантина:
Украина уже в ближайшее время ощутит негативные последствия для экономики от паралича деловой жизни. Внутренняя способность страны генерировать ресурсы для борьбы с коронавирусом и наполнять государственный бюджет тоже почувствует дефицит от зафиксированного спада.
Инфографика: YouControl
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