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Смолий спрогнозировал глубину падения экономики Украины (инфографика)

Смолий спрогнозировал глубину падения экономики Украины (инфографика)

Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Как отметил Смолий, негативное влияние пандемии ожидается относительно краткосрочным, однако “достаточно мощным”.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году на уровне 3,5%. Кроме того, НБУ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прогнозы по мировой экономике были резко ухудшены.

В частности, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в конце марта заявил, что у Украины есть шанс пройти мировой экономический кризис с потерями, сравнимыми с потерями других стран. Он напомнил, что ВВП Украины в 2009 году упал почти на 15%, в то время как в Польше был рост.

По материалам РБК-Украина
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