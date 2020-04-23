Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде

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Австралийская компания Brighsun New Energy заявила о готовности начать промышленные испытания литий-серных аккумуляторов, разработка которых велась последние восемь лет. Они позволят электрокарам преодолевать до 2000 километров на одном заряде.
Плотность хранения энергии в таких батареях превышает стандарты литий-ионных источников тока в пять-восемь раз, что в перспективе позволит создать электромобили, которые могут преодолевать на одном заряде безумные дистанции, пишет changeua.com.
Литий-серный аккумулятор – источник тока, в котором содержится сера и углерод, катод отделен от электролита специальной мембраной. Одним из главных недостатков таких батарей до последнего времени было создание в процессе работы полисульфидов лития – растворяясь в электролите, они негативно влияли на общие характеристики батарей. В Brighsun нашли возможность предотвратить образование полисульфида на серном катоде и эффективно подавить рост лития на аноде.
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По предварительным подсчетам, плотность хранения энергии в тестовых образцах составит тысячу ватт-часов на килограмм. Независимые исследования показали, что батарея Brighsun сохраняет 91 процент начальной емкости после 1700 циклов перезарядки током 2C (полная зарядка / разрядка за 30 минут) и 74 процента после 1000 циклов при токе 5C (полная зарядка / разрядка за 12,5 минуты). После активации катода током 1С плотность хранения энергии в аккумуляторе – 2103,8 ватт-часов на килограмм.
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