Word научили редактировать тексты с помощью искусственного интеллекта

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Microsoft запустил в Word инструмент, который поможет отредактировать текст и сделать его понятным.
Об этом сообщает The Next Web.
Инструмент Rewrite Suggestions работает с помощью искусственного интеллекта. В Word нужно выделить предложение, нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт Rewrite Suggestions. Тогда появится окно, в котором предложат вариант предложения, который искусственный интеллект считает наиболее понятным по смыслу. Инструмент может предлагать синонимы и удалять лишние части предложения.
Новая функция пока доступна лишь для подписчиков на Microsoft 365, но в будущем разработчики планируют открыть ее для остальных пользователей.
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