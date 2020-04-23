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Word научили редактировать тексты с помощью искусственного интеллекта

Word научили редактировать тексты с помощью искусственного интеллекта

Microsoft запустил в Word инструмент, который поможет отредактировать текст и сделать его понятным.

Об этом сообщает The Next Web.

Инструмент Rewrite Suggestions работает с помощью искусственного интеллекта. В Word нужно выделить предложение, нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт Rewrite Suggestions. Тогда появится окно, в котором предложат вариант предложения, который искусственный интеллект считает наиболее понятным по смыслу. Инструмент может предлагать синонимы и удалять лишние части предложения.

Новая функция пока доступна лишь для подписчиков на Microsoft 365, но в будущем разработчики планируют открыть ее для остальных пользователей.

По материалам УКРИНФОРМ
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