Эксперт назвал слабые стороны экономики Украины, которые помогают ей во время кризиса

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Некоторые слабые стороны украинской экономики в период шока от коронакризиса стали сильными сторонами государства.
Об этом рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU, на онлайн марафоне “Неделя экономики”.
В частности, среди слабостей, которые сейчас являются вовсе не слабой стороной, эксперт назвал такие:
“Сейчас надо думать о том, каким образом смягчить удар от мирового кризиса. И если есть внутренние факторы, на которые государство может влиять, то стоит отметить и внешние, которые мы не можем изменить”, – отметил Демкив.
Речь идет о сохранении Шенгенской зоны и более либерализованного движения людей и трудовой силы, ведь это влияет на макроэкономику и поступления от заробитчан. Ведь в прошлом году денежные переводы от трудовых мигрантов в Украину составили чуть меньше 10% ВВП.
В ICU сделали такие прогнозы на 2020 год:
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