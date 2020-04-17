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Эксперт назвал слабые стороны экономики Украины, которые помогают ей во время кризиса

Эксперт назвал слабые стороны экономики Украины, которые помогают ей во время кризиса

Некоторые слабые стороны украинской экономики в период шока от коронакризиса стали сильными сторонами государства.

Об этом рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU, на онлайн марафоне “Неделя экономики”.

В частности, среди слабостей, которые сейчас являются вовсе не слабой стороной, эксперт назвал такие:

  • значительная доля продукции агропромышленного комплекса в структуре ВВП и экспорта. В ситуации, когда экономика всех стран идет на спад, они скорее откажутся от айфонов, а не от базовых вещей, которыми являются продукты питания. Это станет источником поступления валютной выручки для страны;
  • низкая доля сферы услуг в Украине: это та отрасль, которая сейчас больше всего страдает в мире, ведь люди не посещают ТРЦ, моллы и прочее. Сейчас, в период карантина, Украине это сыграет на руку.

“Сейчас надо думать о том, каким образом смягчить удар от мирового кризиса. И если есть внутренние факторы, на которые государство может влиять, то стоит отметить и внешние, которые мы не можем изменить”, – отметил Демкив.

Речь идет о сохранении Шенгенской зоны и более либерализованного движения людей и трудовой силы, ведь это влияет на макроэкономику и поступления от заробитчан. Ведь в прошлом году денежные переводы от трудовых мигрантов в Украину составили чуть меньше 10% ВВП.

Справка Finance.ua:

В ICU сделали такие прогнозы на 2020 год:

  • уменьшение ВВП в этом году: 6-8%;
  • инфляция – более 6% (при условии продолжения сотрудничества с МВФ и отсутствия мощной девальвации);
  • курсовые ожидания более оптимистичны – в диапазоне 26-28 грн/$.
По материалам Finance.UA
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