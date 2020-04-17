Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19

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В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызываемых коронавирусом для организма человека.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения COVID-19, так и для профилактики заболевания.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.
«Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки», – отметил Президент.
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