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Премьер анонсировал введение е-контроля самоизоляции

Премьер анонсировал введение е-контроля самоизоляции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение до 11 мая электронного контроля самоизоляции через приложение “Дія”.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

“Введение (до 11 мая – ред.) электронного контроля самоизоляции вместо обсервации. На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента “Дія”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что похожую модель ввели страны Европы, в частности Польша.

В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам УКРИНФОРМ
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