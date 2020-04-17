Кредитные каникулы ввели 30 украинских банков: что нужно знать украинцам

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Также кредитные каникулы ввели и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес. Есть банки, работающие исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами”, – сообщают в Нацбанке.

Что нужно знать о кредитных каникулах:

кредитные каникулы – это отсрочка долга, а не его прощение. Такой «перерыв» может касаться уплаты основной суммы кредита («тела» кредита) или начисленных процентов в зависимости от предложения банка. Договоренность между банком и заемщиком является добровольной. Если клиент чувствует, что из-за падения доходов «не тянет» кредит, стоит обращаться в банк;

кредитные каникулы не уменьшают сумму вашего долга. То есть клиенты временно не платят основной долг, а вот проценты банки просят платить. Так как параллельно банки продолжают платить своим клиентам проценты по депозитам;

с банком можно договориться о меньших платежах и продлении срока кредита. Реструктуризация может произойти, например, за счет уменьшения размера обязательных платежей по кредиту после завершения карантина с параллельным продлением срока кредита;

о каникулах и реструктуризации следует договориться непосредственно с банком. Однако банки могут действовать по своему усмотрению, ведь закон запрещает только начислять штрафы по потребительским кредитам и повышать ставки до конца апреля. В качестве поощрения Национальный банк разрешил банкам не признавать дефолтными кредиты, которые будут реструктуризированы до конца сентября этого года;

кредитные каникулы может получить бизнес и граждане, оказавшиеся в беде из-за карантина, но не имевшие долгов по уплате кредита на 1 марта этого года. Обычно, банки предлагают «пакетный» подход к розничным клиентам по потребительским кредитам, ипотеке или кредиту на авто. Среднему и большому бизнесу предлагается индивидуальный подход, учитывая, что и карантин по-разному повлиял на корпоративных заемщиков.

“Получить кредитные каникулы могут те, кто оказался в финансовом затруднении, потеряв доходы. От бизнеса банк должен получить подтверждение фактов снижения доходов или прекращения работы. Это может быть финотчет или отчет о текущей хозяйственной деятельности”, – добавили в НБУ.



Инфографика Национального банка Украины

Справка Finance.ua:

Первый месяц карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.

Банки готовы предоставлять кредитные каникулы только надежным клиентам и тем, кто пострадал от карантина, а условия кредитных каникул в каждом банке будут свои.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.