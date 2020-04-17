Беспрецедентная помощь: ЕС решили дать Украине 1,2 млрд евро для противодействия коронавирусу

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 миллиард 200 миллионов евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Об этом говорится на сайте Президента.

«Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», – отметил Президент Владимир Зеленский.

Что это дает. Средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет высвободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

В целом Евросоюз выделяет около трех миллиардов евро десяти странам-соседям. Следующее после Украине государство, которое получит такую ​​помощь, – Тунис. ЕС предоставит ему 600 млн евро.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно скорее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.