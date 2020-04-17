Клиенты А-Банка могут пополнять свои карты с карт любых украинских банков через приложении АБанк24

С 21.04.2020 года А-Банк реализовал возможность пополнять свои карты с карт любых украинских банков прямо в мобильном приложении АБанк24. Теперь, чтобы пополнить карту А-Банка, не нужно использовать приложения других банков, достаточно зайти в интернет-банк АБанк24 и пополнить свою карту с карты другого банка. Преимущество также в том, что не нужно посещать отделение либо искать ближайший терминал самообслуживания, что является важным в поддержке самоизоляции.

Как пополнить карту А-Банка с карты другого банка?

1. Установите официальное приложение АБанк24 с Google Play или App Store, загрузив его на свой телефон.

2. В главном меню приложения на барабане выберите “Пополнить карту”.

3. В открывшемся окне нажмите “С другой карты” и введите сумму, на которую хотите пополнить карту.

4. Укажите реквизиты банковской карты, с которой желаете совершить платеж :

16-значный номер карты (16 цифр на лицевой стороне карты);

срок действия карты (месяц и год, 4 цифры на лицевой стороне карты);

CVV -код карты отправителя (3 последние цифры на обратной стороне карты).

5. Далее необходимо подтвердить операцию путем ввода кода безопасности, который будет отправлен Вам банком – эмитентом карты.

А-Банк не берет комиссию с клиентов за пополнение своих карт, а деньги в течение минуты поступают на Вашу карту.

Также в приложении можно сохранить в шаблонах карту другого банка, с которой вы планируете и в дальнейшем пополнять карты А-Банка, и не вводить ее номер каждый раз.

У Вас еще нет карты А-Банка? Тогда скорее закажите ее прямо из приложения АБанк24 либо на сайте.