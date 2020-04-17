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Межбанк : настроения на рынке будут зависеть не только от экономических факторов

Межбанк : настроения на рынке будут зависеть не только от экономических факторов

В среду на валютном рынке к обычным для этого периода экономическим факторам, влияющим на поведение участников торгов, добавится и достаточно специфический – заседание Кабмина по продлению карантина. Оно начнется ближе к обеду, и его решения еще успеют отразиться на межбанке после 14 часов. По нашему прогнозу его все же продлят до 12-15 мая с небольшим ослаблением требований. Например, по возможности гулять в одиночестве в парках и скверах. Но до окончательного выхода из него еще очень далеко – количество больных пока растет, и говорить о существенном спаде распостранения коронавируса категорически нельзя. А это отражается на настроениях и бизнеса, и граждан.

Из сугубо экономических факторов на тренд по курсу продолжают влиять:

1) Запоздавшие расчеты с бюджетом по налогам. По нашим данным, не все клиенты и даже крупные госкомпании уже успели полностью рассчитаться с государством и сегодня продолжат продавать валюту под эти операции;

2) Замедление экономической жизни в стране, что отражается на объемах валютного рынка и приводит к его полной зависимости от выхода на торги крупных игроков.

3) Поведение НБУ. Тактика регулятора особо не изменилась – стратегически он настроен на выкуп возможного излишка доллара в резервы. Но для участников торгов осталось загадкой – почему вчера, когда в некоторые моменты на межбанке было превышение предложения доллара, Нацбанк все же не выкупил эти $5-20 млн. А ведь мог, но сознательно не захотел или банально не успел. Поэтому его сегодняшнее поведение на торгах будет достаточно интересным для всех игроков межбанка.

По расчетам объемы операций на межбанке сегодня составят до $270 млн при совершении до 510 сделок с коридором по доллару в пределах 27,00-27,25 гривен.

Наличный рынок по прежнему продолжит часто менять свои ценники в зависимости от происходящего на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,09 / 27,12
евро – 29,44 / 29,47
российский рубль – 0,3520 / 0,3528

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0861 / 1,0863

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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