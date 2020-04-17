Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - Минэнерго

Потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией или за средства бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

“Минэкоэнерго обращает внимание, что, согласно части 1 статьи 2 Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета”, – говорится в сообщении.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет:

средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории;

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средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов;

других источников, не запрещенных законодательством.

Справка Finance.ua:

В январе 2019 года Кабинет Министров поручил «Нафтогазу» обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. В Украине таких около трех миллионов.

Завершение установки счетчиков газа домохозяйствам за счет НАК “Нафтогаз Украины” может обойтись в 2,5 млрд грн.

30 января 2019 года Кабинет Министров принял решение о введении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м вместо 9,8 куб. м на одного человека в месяц.

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