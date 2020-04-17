0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - Минэнерго

Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - Минэнерго

Потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией или за средства бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

“Минэкоэнерго обращает внимание, что, согласно части 1 статьи 2 Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета”, – говорится в сообщении.

Как сэкономить на коммуналке 👛

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет:

  • средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории;

Читайте также: Средний размер субсидий сократился

  • средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов;
  • других источников, не запрещенных законодательством.

Справка Finance.ua:

  • В январе 2019 года Кабинет Министров поручил «Нафтогазу» обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. В Украине таких около трех миллионов.
  • Завершение установки счетчиков газа домохозяйствам за счет НАК “Нафтогаз Украины” может обойтись в 2,5 млрд грн.
  • 30 января 2019 года Кабинет Министров принял решение о введении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м вместо 9,8 куб. м на одного человека в месяц.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.