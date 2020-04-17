"Новая почта" запустила грузовые рейсы из Китая

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«Новая почта» вместе с китайским партнером Cainiao запустили доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Мы понимаем, что клиенты хотят получать свои посылки быстро, несмотря на закрытые регулярные пассажирские перевозки. Поэтому вместе с нашим китайским партнером Cainiao мы начали доставлять чартерными грузовыми рейсами. В прошлую пятницу из Китая прилетел первый самолет, в котором находилось 20 тонн груза. Это товары, которые заказали клиенты «Новой почты» на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, а оттуда наш украинский партнер, компания «Элерон», доставляет во Львов. Уже прибыли первые три партии груза”, – говорит Юрий Беневитский, директор “Новая почта Глобал”.
По его словам, прибытие четвертой, последней партии, ожидается в среду, 22 апреля.
Во время карантина украинцы стали больше заказывать в иностранных интернет-магазинах:
После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам «Новой почты» по всей стране. Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.
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