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"Новая почта" запустила грузовые рейсы из Китая

"Новая почта" запустила грузовые рейсы из Китая

«Новая почта» вместе с китайским партнером Cainiao запустили доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Мы понимаем, что клиенты хотят получать свои посылки быстро, несмотря на закрытые регулярные пассажирские перевозки. Поэтому вместе с нашим китайским партнером Cainiao мы начали доставлять чартерными грузовыми рейсами. В прошлую пятницу из Китая прилетел первый самолет, в котором находилось 20 тонн груза. Это товары, которые заказали клиенты «Новой почты» на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, а оттуда наш украинский партнер, компания «Элерон», доставляет во Львов. Уже прибыли первые три партии груза”, – говорит Юрий Беневитский, директор “Новая почта Глобал”.

По его словам, прибытие четвертой, последней партии, ожидается в среду, 22 апреля.

Во время карантина украинцы стали больше заказывать в иностранных интернет-магазинах:

  • в основном это доставка из Китая и США;
  • по итогам марта количество международных посылок выросло на 30% по сравнению с февралем.

После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам «Новой почты» по всей стране. Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Справка Finance.ua:

  • В мобильном приложении «Новая Почта» доступна функция, которая предоставляет возможность оплатить доставку или осуществить онлайн наложенный платеж за третье лицо — получателя отправления.
  • «Новая почта» с 18 марта отменила плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

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По материалам Finance.UA
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