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"Нафтогаз" подписал крупную сделку с международным инвестором

"Нафтогаз" подписал крупную сделку с международным инвестором

Группа Нафтогаз по результатам открытого конкурса привлекла международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО “Укргаздобыча” в Западной Украине.

Об этом сообщает Нафтогаз.

В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи (Production Enhancement Contract — PEC) западный партнер в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.

Что это даст. Партнерство между Нафтогазом и Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет.

По расчетам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн в ВВП Украины и Львовской области.

Контракт между Expert Petroleum и Укргаздобычей заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для выполнения этого контракта и связанных с ним услуг Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора. Группа Нафтогаз будет утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на этих месторождениях.

Оператор будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов Укргаздобычи с учетом инфляционной составляющей) и за увеличение добычи. Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы будут оставаться за Укргаздобычей.

Справка Finance.ua:

  • Expert Petroleum – компания с французскими владельцами, которая входит GMS – крупную инвестиционную группу с активами по всему миру. Expert Petroleum максимизирует потенциал «зрелых» нефтегазовых месторождений, инвестируя в эти активы, принимая на себя ответственность и дополнительные риски добычи на условиях долгосрочного контракта по повышению добычи (PEC).
По материалам Економічна Правда
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