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Финкомпании увеличили выдачу кредитов в 2019 году на 53%

Финкомпании увеличили выдачу кредитов в 2019 году на 53%

По данным Нацкомфинуслуг, на конец 2019 года 684 финансовые компании имели лицензии для предоставления средств в заем (на 31.12.2018 – 640).

За 2019 год они заключили 12,5 млн договоров (в т. ч. 11,8 млн – с физлицами; за 2018 год – 7,5 млн) на 79,18 млрд грн (в т. ч. с физлицами – на 43,75 млрд грн, юрлицами – на 35,1 млрд грн, с ФЛП – на 327 млн грн), что на 52,5% больше, чем за 2018 год.

Задолженность по выданным кредитам на конец декабря составила 64,8 млрд грн (+35,6%).

Средняя сумма займа для физлиц – 3711 грн, для юрлиц – 50 230 грн, для ФЛП – 30 461 грн.

83,1% от количества заключенных договоров по предоставлению займов и 40,3% от сумм приходилась на договоры сроком действия до 30 дней.

70% договоров были заключены дистанционно на сумму 27,4 млрд грн (рост по сравнению с 2018 годом – в 2,5 раза).

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По материалам Finbalance
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