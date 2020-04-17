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В Австралии вторая по величине авиакомпания стала банкротом из-за коронавируса

В Австралии вторая по величине авиакомпания стала банкротом из-за коронавируса

Авиакомпания Virgin Australia, вторая по величине в стране, обанкротилась из-за проблем на фоне кризиса. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Virgin Australia занимает примерно 31% рынка австралийских авиаперевозок. Компания переходит во внешнее управление. Управляющей станет международная компания Deloitte.

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“Virgin Australia Holdings Limited передана во внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом”, – сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания продолжит при этом выполнять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и для грузов. Также самолетами этой компании будут возвращать граждан Австралии домой.

По материалам РБК-Украина
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