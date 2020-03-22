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Авиакомпании мира столкнулись с колоссальным кризисом ликвидности

Авиакомпании мира столкнулись с колоссальным кризисом ликвидности

Авиакомпании во всем мире столкнулись с беспрецедентным сокращением пассажиропотока и, как следствие, с колоссальным кризисом ликвидности.

Международная ассоциация авиакомпаний IATA допускает массовые банкротства и считает, что спасти мировую авиаотрасль могут правительственные гранты на сотни миллиардов долларов.

Без немедленных государственных финансовых вливаний более половины компаний во всем мире могут обанкротиться.

«У авиаперевозчиков кризис ликвидности, он идет полным ходом. У нас отсутствуют доходы и средства на эксплуатационные расходы. Нам срочно нужны деньги», – сказал генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

По оценкам IATA, потеря доходов мировой авиаотрасли составит 250 млрд долларов, т.е. минус 44 процента по сравнению с прошлогодними показателями.

Так, пассажиропоток в Европе во втором квартале будет на 90% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Главный экономист Ассоциации Брайан Пирс считает, что авиаперевозчики смогут оправиться от шока не ранее чем через полгода.

С просьбой о дополнительном финансировании уже обратились к своим правительствам немецкие авиакомпании Lufthansa и Condor, британские Easyjet и Virgin Atlantic. Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian уже получила кредит на 25 млн евро, 90% обязательств по которому взяло на себя государство.

По материалам Finance.UA
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