Экономисты высказались относительно временного ограничения экспорта зерна

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поддерживает идею частичного ограничения на период карантина экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Прежде всего, продовольственной пшеницы.
“Ввиду потенциально неурожайного для страны года, думаю, все же не стоит рисковать внутренним ресурсом. По крайней мере, в ближайшие месяцы, – отметил экономист в комментарии Укринформу, – а со временем экспортные планы можно будет пересмотреть. Где-то в августе, когда станет понятно, сколько нового зерна собрали крестьяне и какие есть переходные запасы. От этого и будут зависеть объемы экспорта в следующем маркетинговом сезоне”.
“При падении покупательной способности у подавляющей части украинцев такие меры как продажа из госрезерва зерна для изготовления муки, еженедельный мониторинг цен, подсчет балансов спроса и потребления, ограничение экспорта зерна и гречки для удовлетворения потребностей внутреннего – это адекватные меры”, – соглашается председатель ОО “Национальный совет экономического развития” Алексей Дорошенко.
Напомним, в конце марта Всеукраинская ассоциация пекарей и Ассоциация “Мукомолов Украины” обратились с открытым письмом к Президенту и Правительству, подчеркнув, что одним из путей предотвращения повышения стоимости хлеба является “введение временного ограничения экспорта зерновой продукции продовольственной группы в объемах, которые необходимы для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мер”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина нарастила покупку нефти: названы страны-поставщики9 ч. назад - 2625 16
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 25416 8
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль10 ч. назад - 4447 6
Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефть10 ч. назад - 1424 6
23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет составляет штраф Сытника за коррупцию7 ч. назад - 890 4
ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знать11 ч. назад - 5155
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль10 ч. назад - 4447 6
Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"11 ч. назад - 4285 2
Дочка "Новой почты" отчитывается о наибольшей прибыли среди финкомпаний за 2019 год8 ч. назад - 3584 2
Как будут смягчать карантин - Миндзрав10 ч. назад - 3254
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 464
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1793 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 780
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2361
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12773 1