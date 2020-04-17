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Экономисты высказались относительно временного ограничения экспорта зерна

Экономисты высказались относительно временного ограничения экспорта зерна

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поддерживает идею частичного ограничения на период карантина экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Прежде всего, продовольственной пшеницы.

“Ввиду потенциально неурожайного для страны года, думаю, все же не стоит рисковать внутренним ресурсом. По крайней мере, в ближайшие месяцы, – отметил экономист в комментарии Укринформу, – а со временем экспортные планы можно будет пересмотреть. Где-то в августе, когда станет понятно, сколько нового зерна собрали крестьяне и какие есть переходные запасы. От этого и будут зависеть объемы экспорта в следующем маркетинговом сезоне”.

“При падении покупательной способности у подавляющей части украинцев такие меры как продажа из госрезерва зерна для изготовления муки, еженедельный мониторинг цен, подсчет балансов спроса и потребления, ограничение экспорта зерна и гречки для удовлетворения потребностей внутреннего – это адекватные меры”, – соглашается председатель ОО “Национальный совет экономического развития” Алексей Дорошенко.

Напомним, в конце марта Всеукраинская ассоциация пекарей и Ассоциация “Мукомолов Украины” обратились с открытым письмом к Президенту и Правительству, подчеркнув, что одним из путей предотвращения повышения стоимости хлеба является “введение временного ограничения экспорта зерновой продукции продовольственной группы в объемах, которые необходимы для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мер”.

По материалам УКРИНФОРМ
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