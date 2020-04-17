Эксперт рассказал о причинах и последствиях резкого обвала на нефтяном рынке

Представитель в МВФ от Украины Владислав Рашкован считает, что у так называемого “черного нефтяного понедельника” есть сразу несколько причин, и не стоит аномалию связывать с будущим на рынке нефти в мире.

Об этом сообщает ТСН.uа с ссылкой на страницу Владислава Рашкована в Faceboоk.

В целом ситуация в понедельник касалась не всей нефти, а сырой нефти WTI (West Texas Intermediate); По данным Reuters, вечером также в минус ушли и котировки нефти на европейском спот-рынке, но не так катастрофично для Urals и Brent. Инструмент, за которым мы наблюдали в понедельник – это фьючерс на WTI, торгующийся на NYMEX с тикером CL; Фьючерсы на Brent и Urals тоже снизились, но не так значительно; Особенность этого инструмента – это не финансовый (спекулятивный) инструмент, где расчет происходит только в деньгах в зависимости от того, кто лучше угадал курс на определенную дату. CL – это поставочный контракт (this contract is settled physically), то есть тот, кто его продает (short side), обязан поставить нефть покупателю (long side), который обязан ее физически принять (для нефти Brent таких жестких условий нет).

Другими словами: продавец должен иметь нефть, а покупатель должен иметь законтрактованы физические хранилища для закачки покупаемой нефти, скорее всего в Cushing в Оклахоме – именно этот порт чаще всего используется для отгрузки нефти WTI; Речь идет о цене фьючерсов на поставки именно в мае 2020. Цена на июньский контракт на поставку нефти WTI в понедельник снизилась не так значительно: на 14,1%, до $21,5 за баррель.

То есть подытоживая – речь идет о специфическом активе: фьючерсные контракты, торгующиеся на NYMEX (тикер CL), на физическую поставку нефти марки WTI в мае 2020. Падение спроса на нефть в связи с всемирным карантином понизило бытовое потребление, в частности в связи с окончанием отопительного сезона. Автовладельцы уменьшили потребление в разы. Важным фактором также является ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов. Во многих странах спад экономической активности тоже снижает спрос.