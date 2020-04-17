Украина нарастила покупку нефти: названы страны-поставщики

В первом квартала этого года в Украину завезли на 22,7% больше нефти и нефтяного сырья, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Так, за январь-март в Украину поступило 180,673 тыс. т, что в денежном выражении составило $99,746 млн. Сумма, потраченная на закупку топливного сырья, выросла на 41,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в страну завезли нефти на $70,581 млн.

Больше всего поставок нефти и нефтяного сырья осуществили Азербайджан (37,98%), откуда завезли товара на $37,884 млн, Ливия (31,83%) – $31,745 млн, и США (30,19%) – $30,118 млн. Экспорт нефти за отчетный период Украина не осуществляла.

За последние 10 лет пик импорта нефти в Украину был достигнут в 2011 году, когда в страну завезли 5,826 млн т на $4,384 млрд. Минимальный объем сырья Украина закупила в 2014 году – 178,613 тыс. т на $146,533 млн, а в 2015, хоть объемы поставок возросли до 248,158 тыс. т, обошлись они в минимальную за последние годы сумму – всего $89,039 млн. В прошлом году в Украину ввезли 790,628 тыс. т нефти на $405,748 млн.