Украина нарастила покупку нефти: названы страны-поставщики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В первом квартала этого года в Украину завезли на 22,7% больше нефти и нефтяного сырья, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Так, за январь-март в Украину поступило 180,673 тыс. т, что в денежном выражении составило $99,746 млн. Сумма, потраченная на закупку топливного сырья, выросла на 41,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в страну завезли нефти на $70,581 млн.
Больше всего поставок нефти и нефтяного сырья осуществили Азербайджан (37,98%), откуда завезли товара на $37,884 млн, Ливия (31,83%) – $31,745 млн, и США (30,19%) – $30,118 млн. Экспорт нефти за отчетный период Украина не осуществляла.
За последние 10 лет пик импорта нефти в Украину был достигнут в 2011 году, когда в страну завезли 5,826 млн т на $4,384 млрд. Минимальный объем сырья Украина закупила в 2014 году – 178,613 тыс. т на $146,533 млн, а в 2015, хоть объемы поставок возросли до 248,158 тыс. т, обошлись они в минимальную за последние годы сумму – всего $89,039 млн. В прошлом году в Украину ввезли 790,628 тыс. т нефти на $405,748 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 10088 6
Телефонные мошенники взялись за АЗС4 ч. назад - 1616 3
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 6018 3
Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефтьОколо часа назад - 474 2
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной3 ч. назад - 1042 2
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 10088 6
Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетовВчера, 17:11 - 7131 1
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 6018 3
В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантинаВчера, 16:33 - 4992
Какие транспортные средства следует отражать в декларацииВчера, 21:31 - 3864
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 411
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1602 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 741
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2302
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12519 1