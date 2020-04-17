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Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"

Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"

В Украине запустят кредитные программы, в том числе ипотечные, чтобы помочь заробитчанам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, часть украинских заробитчан из-за пандемии вернулась в страну не временно.

“Давайте посмотрим на тех людей, которые из-за коронавируса приехали, я уверен, не временно из Польши, Румынии, Беларуси, России – из многих стран, где они работали. Приехали хорошие рабочие руки, люди сообразительные, крепкие… У них есть небольшой капитал. Мы им предложим такие программы, включая ипотечные, на которые они смогут сразу после коронавируса открыть свой маленький или средний бизнес”, – заявил Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. Новая государственная программа Возвращайся и Оставайся, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.
  • Также Зеленский призвал правительство разработать механизм, который позволит всем работникам остаться работать в Украине после окончания карантина. По его словам, в этом контексте знаковым является продолжение программы Большая стройка. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места.

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По материалам Finance.UA
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