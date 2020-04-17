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Стало известно, когда Украина подпишет соглашение об "открытом небе"

Стало известно, когда Украина подпишет соглашение об "открытом небе"

Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в телефонном разговоре с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

“В ходе разговора украинской стороной было предложено подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Восточного партнерства”, – сказано в сообщении.

В феврале тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года.

Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. 31 января Британия вышла из Евросоюза.

По материалам Економічна Правда
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