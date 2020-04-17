Эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллара

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Пиковые выплаты по государственному долгу Украины не повлияют на курс доллара к гривне.
Об этом сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.
Как отметил аналитик, уже в мае Украине предстоит произвести пиковые платежи по госдолгу 68,22 млрд гривен. Больше в этом году придется платить только в сентябре – 80,82 млрд гривен.
“Однако предстоящие в ближайший месяц выплаты вряд ли существенно повлияют на валютный рынок. На текущий момент международные резервы составляют около 25 млрд долларов. Ни Минфину, ни НБУ не придется выходить на рынок для покупки валюты специально для нужд обслуживания долга, эта валюта уже имеется в наличии”, – добавил он.
В апреле Министерство финансов Украины обновило график помесячных платежей по государственному долгу в 2020 году по действующим соглашениям. Согласно графику, всего в 2020 году Украина должна выплатить 449,75 млрд грн. При этом в январе-марте уже было выплачено 93,47 млрд грн. Таким образом, до конца года необходимо выплатить 356,28 млрд грн. В апреле выплаты составят 24,45 млрд грн. Пиковые выплаты придутся на май (68,22 млрд грн) и сентябрь (80,82 млрд грн).
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