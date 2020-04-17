0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 227 0

Эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллара

Эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллара

Пиковые выплаты по государственному долгу Украины не повлияют на курс доллара к гривне.

Об этом сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, уже в мае Украине предстоит произвести пиковые платежи по госдолгу 68,22 млрд гривен. Больше в этом году придется платить только в сентябре – 80,82 млрд гривен.

“Однако предстоящие в ближайший месяц выплаты вряд ли существенно повлияют на валютный рынок. На текущий момент международные резервы составляют около 25 млрд долларов. Ни Минфину, ни НБУ не придется выходить на рынок для покупки валюты специально для нужд обслуживания долга, эта валюта уже имеется в наличии”, – добавил он.

В апреле Министерство финансов Украины обновило график помесячных платежей по государственному долгу в 2020 году по действующим соглашениям. Согласно графику, всего в 2020 году Украина должна выплатить 449,75 млрд грн. При этом в январе-марте уже было выплачено 93,47 млрд грн. Таким образом, до конца года необходимо выплатить 356,28 млрд грн. В апреле выплаты составят 24,45 млрд грн. Пиковые выплаты придутся на май (68,22 млрд грн) и сентябрь (80,82 млрд грн).

Справка Finance.ua:

  • Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 3,0%.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Банковские металлы
Смотри также
Весь рынок:Банковские металлы Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.