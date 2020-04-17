Телефонные мошенники взялись за АЗС

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Множество украинских заправок начали получать звонки от своего якобы руководства, которое требует срочно перевести ему деньги. Это не что иное, как мошенничество.
Со злоумышленниками на днях столкнулся генеральный директор сети АЗС Sunoil Леонид Косянчук. По его словам, мошенники представлялись его именем, называли должность и требовали перевести денежные средства.
“Если вам кто-то позвонил от моего имени и просит денег – сразу звоните 102 и сообщите о телефонном мошенничестве”, – обращается Косянчук ко всем своим работникам на страничке в Facebook.
С аналогичной проблемой столкнулся и руководитель ООО “Днипро Оил Трейд” (группа компаний “Нефтек”) Антон Гродзицкий.
“И у нас то же самое. От моего имени звонили на все АЗС, требовали перевода денег, угрожали увольнением”, – написал Гродзицкий под постом Косянчука.
Пару месяцев назад аферисты пробовали провернуть такую же мошенническую схему и с другими заправщиками.
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