Банки выделили 46,5 млн грн на борьбу с коронавирусом - НБУ

Украинские банки в рамках благотворительных проектов выделили минимум 46,5 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19.

Благотворительный взнос 11 банков позволит больницам купить 41 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование, сообщает Национальный банк.

ПриватБанк в рамках акции «Дыши! Вместе против коронавируса» оказал благотворительную помощь на 1 млн евро. Это стало крупнейшей финансовой помощью среди известных банков, однако некоторые банки, согласно своим коммуникационным политикам, не разглашают сумму благотворительных взносов. Собранные средства Приватбанка направят на приобретение медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

Райффайзен Банк Аваль выделил 4,7 млн грн для приобретения аппаратов ИВЛ и средств защиты от коронавируса для медицинских работников, оплату транспортных услуг для медучреждений и тому подобное.

Банк «Пивденный» профинансировал установку медицинской кислородной станции, которая производит «топливо» для аппаратов ИВЛ, приобрел аппарат ИВЛ, цистерну для жидкого кислорода и медицинское оборудование для родильного дома, а также предоставил средства на приобретение продуктовых наборов для пожилых людей на общую сумму 3,4 млн грн.

Альфа-Банк приобрел аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2 млн грн для инфекционного бокса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Креди Агриколь Банк передал в больницы аппарат ИВЛ и другое медицинское оборудование на 58,5 тыс евро. К благотворительной акции также присоединилась компания Mastercard.

МТБ Банк на 1,8 млн грн приобрел 1,4 тыс. защитных медицинских костюмов многоразового использования и других средств защиты медиков, а также диагностического оборудования.

Мегабанк передал в больницу медицинское оборудование на 1,7 млн грн.

Банк Восток приобрел для больниц три аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование, 100 тестов на коронавирус, предоставил средства на ремонт двух аппаратов ИВЛ, а также средства для помощи через благотворительные фонды на общую сумму 1,53 млн грн.

ПУМБ присоединился к инициативе фонда Рината Ахметова, который выделил 300 млн грн для помощи больницам на западе и востоке Украины.

В партнерстве с фондом ПУМБ закупил оборудование первой необходимости и средства персональной защиты для больниц, которые помогают больным коронавирусом. Несколько тысяч оксиметров, пульсоксиметров, санитайзеров и более 20 тыс. средств персональной защиты (очки, респираторы, комбинезоны, хирургические халаты, перчатки, длинные бахилы) будут переданы до конца апреля в больницы в разных регионах Украины (больницы Львова, Ивано-Франковска) для оказания медицинской помощи больным COVID-19. В одну из больниц западного региона будут переданы два аппарата ИВЛ.

Банк профинансировал страхование полторы тысячи медиков от заболевания COVID-19. Страховку получат врачи девяти опорных больниц, куда поступают больные с COVID-19 и где, соответственно, медицинские работники находятся в зоне повышенного риска заражения, а также медики больницы скорой помощи Мариуполя.

Банк «Грант» приобрел аппарат искусственной вентиляции легких (стоимостью более 800 тыс. грн) и средства индивидуальной защиты для медиков медицинского центра.

Кристалбанк приобрел медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для больницы на 150 тыс грн.