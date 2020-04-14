Банки выделили 46,5 млн грн на борьбу с коронавирусом - НБУ

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Украинские банки в рамках благотворительных проектов выделили минимум 46,5 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19.
Благотворительный взнос 11 банков позволит больницам купить 41 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование, сообщает Национальный банк.
ПриватБанк в рамках акции «Дыши! Вместе против коронавируса» оказал благотворительную помощь на 1 млн евро. Это стало крупнейшей финансовой помощью среди известных банков, однако некоторые банки, согласно своим коммуникационным политикам, не разглашают сумму благотворительных взносов. Собранные средства Приватбанка направят на приобретение медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.
Райффайзен Банк Аваль выделил 4,7 млн грн для приобретения аппаратов ИВЛ и средств защиты от коронавируса для медицинских работников, оплату транспортных услуг для медучреждений и тому подобное.
Банк «Пивденный» профинансировал установку медицинской кислородной станции, которая производит «топливо» для аппаратов ИВЛ, приобрел аппарат ИВЛ, цистерну для жидкого кислорода и медицинское оборудование для родильного дома, а также предоставил средства на приобретение продуктовых наборов для пожилых людей на общую сумму 3,4 млн грн.
Альфа-Банк приобрел аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2 млн грн для инфекционного бокса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.
Креди Агриколь Банк передал в больницы аппарат ИВЛ и другое медицинское оборудование на 58,5 тыс евро. К благотворительной акции также присоединилась компания Mastercard.
МТБ Банк на 1,8 млн грн приобрел 1,4 тыс. защитных медицинских костюмов многоразового использования и других средств защиты медиков, а также диагностического оборудования.
Мегабанк передал в больницу медицинское оборудование на 1,7 млн грн.
Банк Восток приобрел для больниц три аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование, 100 тестов на коронавирус, предоставил средства на ремонт двух аппаратов ИВЛ, а также средства для помощи через благотворительные фонды на общую сумму 1,53 млн грн.
ПУМБ присоединился к инициативе фонда Рината Ахметова, который выделил 300 млн грн для помощи больницам на западе и востоке Украины.
В партнерстве с фондом ПУМБ закупил оборудование первой необходимости и средства персональной защиты для больниц, которые помогают больным коронавирусом. Несколько тысяч оксиметров, пульсоксиметров, санитайзеров и более 20 тыс. средств персональной защиты (очки, респираторы, комбинезоны, хирургические халаты, перчатки, длинные бахилы) будут переданы до конца апреля в больницы в разных регионах Украины (больницы Львова, Ивано-Франковска) для оказания медицинской помощи больным COVID-19. В одну из больниц западного региона будут переданы два аппарата ИВЛ.
Банк профинансировал страхование полторы тысячи медиков от заболевания COVID-19. Страховку получат врачи девяти опорных больниц, куда поступают больные с COVID-19 и где, соответственно, медицинские работники находятся в зоне повышенного риска заражения, а также медики больницы скорой помощи Мариуполя.
Банк «Грант» приобрел аппарат искусственной вентиляции легких (стоимостью более 800 тыс. грн) и средства индивидуальной защиты для медиков медицинского центра.
Кристалбанк приобрел медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для больницы на 150 тыс грн.
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