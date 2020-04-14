СБУ выявила нанесение ущерба госавиапредприятию на 300 млн (фото)

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Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на нанесении убытков одном из госпредприятий авиационной отрасли на более 300 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и произвел отчуждение телекоммуникационного оборудования, приобретенного в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.
Фото: СБУ
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные сделки.
Фото: СБУ
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