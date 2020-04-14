СБУ выявила нанесение ущерба госавиапредприятию на 300 млн (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на нанесении убытков одном из госпредприятий авиационной отрасли на более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и произвел отчуждение телекоммуникационного оборудования, приобретенного в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.



Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные сделки.



Фото: СБУ