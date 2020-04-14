Ограничения на въезде в Киев ослабят ранее запланированного времени

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Жесткие карантинные ограничения на въезде в Киев завершатся раньше, чем было запланировано изначально. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, обязательная проверка температуры на въезде в Киев будет действовать до 19 апреля, а не до 20, как планировалось ранее. Действие ограничений продлится до 22 часов вечера.
Напомним, ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявлял, что обязательный температурный скрининг на въездах в Киев будет действовать до 20 апреля включительно. Ослабление ограничений возможно после Пасхи.
Кроме того, ранее мэр столицы сообщал, что на блокпостах на въезде в Киев уже обнаружили несколько десятков людей с повышенной температурой. Некоторых лиц дополнительно проверили медработники. Всех лиц с повышенной температурой отправили домой на самоизоляцию.
Вчера на въездах в Киев заработали специальные блокпосты для проверки температуры водителей и пассажиров транспортных средств, которые направляются в столицу. Отмечалось, что лица с температурой в Киев попасть не смогут, их будут отправлять на самоизоляцию.
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