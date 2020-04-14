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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,118 млн и 17,805 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (26 и 31), максимальный курс продажи доллара 27,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,28-27,29 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 57 активных заявок по доллару на сумму 46,923 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,4000 – 7 777
27,3000 – 30 000
27,2900 – 99 999
27,2900 – 55 001
27,2900 – 99 999
27,2900 – 10 000
27,2900 – 21 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2600 – 1 500
27,2600 – 10 000
27,3000 – 5 000
27,3000 – 7 300
27,3000 – 20 000
27,3200 – 20 000
27,3200 – 33 333
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3341 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2700 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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