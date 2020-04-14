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НБУ уточнил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

НБУ уточнил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк Украины исключил филиппинский песо из перечня иностранных валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Исключение филиппинского песо произошло в соответствии с Положением об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса гривны к доллару США и учетной цены банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 10 декабря 2019 года №148, – в частности из-за несоответствия установленным критериям для пребывания в перечне в части требований к товарообороту между странами”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что его публикация прекращается с 1 мая 2020 года.

Данные изменения утверждены приказом Национального банка Украины от 15 апреля 2020 года № 276-ка “Об утверждении перечней иностранных валют и банковских металлов”.

По материалам Finance.UA
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