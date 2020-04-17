В 2022 году появится большой кроссовер BMW X8 M (фото)

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Компания BMW зарегистрировала в Германии название BMW X8 M. Это значит, что баварский автогигант действительно, как сообщалось ранее, разрабатывает кроссовер BMW X8, а также его высокопроизводительную версию M.
По слухам, BMW X8 получит уникальный дизайн, который не будет напоминать дизайн ни X6, ни X7. Это будет очень дорогой автомобиль с индивидуальным дизайном для требовательных клиентов, которым нужна максимальная роскошь.
Покупателям X8 предложат в трех вариантах, в зависимости от силовой установки. Стандартной будет версия с модернизированным 4,4 л двигателем V8. «Заряженная» версия M будет называться X8 M45e. Она получит гибридную силовую установку общей мощностью 700 л.с.
Когда BMW начнет выпускать кроссовер BMW X8 – точно не известно. Ожидается, что его официальная премьера состоится в 2021 году. Это значит, что X8 M появится или в конце 2021 года, или в 2022 году.
BMW X8
BMW X8 будет самой дорогой моделью в линейке BMW. В стандартной комплектации за него придется заплатить около 120 000 евро.
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