0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Ценовая стабильность сохранилась, но требуется "мягкое регулирование" - Минэкономики

Ценовая стабильность сохранилась, но требуется "мягкое регулирование" - Минэкономики

Кабинет министров введет контроль за ценами только на 10 продовольственных товаров, поскольку ситуация с ценообразованием стабилизировалась.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, отвечая на вопрос, почему этот перечень товаров сокращен втрое – раньше в нем было 32 позиции.

Читайте также: Правительство будет регулировать цены на некоторые продукты и лекарственные средства во время карантина

По словам Петрашко, первоочередной задачей было избежать дефицита продуктов, и это удалось. Сейчас ведется работа над ценовой стабильностью социально значимых групп товаров.

«С учетом положительной динамики работы производителей, магазинов и дистрибьюторов по сохранению ценовой стабильности мы планируем внедрить более мягкий инструмент регулирования», – сказал он.

По его словам, речь идет о десяти товарах, в частности: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, сливочное масло и гречка.

«Мы считаем, что на данный момент этих мер будет достаточно для того, чтобы сохранить ценовую стабильность», – добавил министр.

Петрашко отметил, что в начале и в середине марта были ценовые колебания, но за последние 10 дней отмечается положительная динамика, «все добросовестно относятся к ценообразованию».

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.