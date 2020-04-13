Ценовая стабильность сохранилась, но требуется "мягкое регулирование" - Минэкономики

Кабинет министров введет контроль за ценами только на 10 продовольственных товаров, поскольку ситуация с ценообразованием стабилизировалась.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, отвечая на вопрос, почему этот перечень товаров сокращен втрое – раньше в нем было 32 позиции.

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По словам Петрашко, первоочередной задачей было избежать дефицита продуктов, и это удалось. Сейчас ведется работа над ценовой стабильностью социально значимых групп товаров.

«С учетом положительной динамики работы производителей, магазинов и дистрибьюторов по сохранению ценовой стабильности мы планируем внедрить более мягкий инструмент регулирования», – сказал он.

По его словам, речь идет о десяти товарах, в частности: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, сливочное масло и гречка.

«Мы считаем, что на данный момент этих мер будет достаточно для того, чтобы сохранить ценовую стабильность», – добавил министр.

Петрашко отметил, что в начале и в середине марта были ценовые колебания, но за последние 10 дней отмечается положительная динамика, «все добросовестно относятся к ценообразованию».