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Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов за 18 лет

Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов за 18 лет

Цены на нефть в четверг, 16 апреля, немного выросли после резкого падения на предыдущей сессии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 0,9%, до 27,94 доллара за баррель, фьючерс на WTI на 0,7%, до 20,01 доллара.

В среду, после того, как официальные данные показали, что запасы в США поставили рекорд, показав недельный рост на 19,2 млн баррелей впервые в истории, WTI упала до минимума с февраля 2002 года, при этом Brent подешевела более чем на 6%.

Данные Управления по энергетической информации также показали большие объемы производства топлива в США, несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы работают на 69% мощности по всей стране, что является самым низким показателем с сентября 2008 года.

Эти цифры последовали после отчета Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому прогнозируемый спрос на нефть в апреле снизится на 29 млн баррелей в сутки до самого низкого уровня за 25 лет.

Прогнозируемая потеря спроса гораздо больше, чем сокращение производства, согласованная странами-производителями (группа ОПЕК+), которые договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, ожидая сокращения еще на 10 млн баррелей в сутки в других странах, включая Соединенные Штаты, что может снизить добычу на 20 млн баррелей в сутки.

“Учитывая масштабы падения спроса в этом квартале, сокращение ОПЕК+ не смогут привести рынок к равновесию в ближайшее время, и это отражено в ослаблении цен, которое наблюдалось после операции по ОПЕК+”, – говорится в сообщении ING Bank в четверг.

По материалам РБК-Украина
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