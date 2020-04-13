Межбанк: активная продажа валюты сработает в пользу гривны

Начиная с четверга ситуация на валютном рынке начнет в очередной раз меняться. Основными участниками межбанка останутся все те же: крупные местные компании, нерезиденты и НБУ, но мотивация у них при совершении сделок на торгах изменится.

На первое место выходит фактор расчетов бизнеса с бюджетом. Из-за трехдневных выходных (включая понедельник 20 апреля из-за празднования Пасхи) – у клиентов остается очень мало времени для расчетов с государством. По факту – сегодня и завтра. Всем нужна гривна и многие компании будут активно продавать валюту для обеспечения своих расчетов с бюджетом. Это увеличит статистику торгов и сработает в пользу нацвалюты. Экспортеры активизируют свои продажи валюты. По нашим расчетам объемы операций на межбанке составят до $240-340 млн при совершении до 700 сделок.

Кроме этого, совсем притихнут с покупками импортеры. Из-за сокращения выручки от реализации – они достаточно сильно сократили свои покупки валюты на межбанке, а сейчас еще и должны обеспечить проплаты бюджету. Поэтому им не до активных оплат внешних контрактов, что сократит спрос на валюты с их стороны.

Основными “возмутителями спокойствия” на валютном рынке останутся нерезиденты и от их поведения как раз и будет зависеть реальное давление на гривну. Именно покупки банков с иностранными корнями (СИТИ банк и ING банк) в последнее время и были причинами роста курса, после укрепления гривны до уровня 27 гривен за доллар еще в начале этой недели.

НБУ не будет вмешиваться в случае, если иностранцы решат продолжить скупку доллара на межбанке, но с удовольствием выйдет на рынок с его выкупом в резервы, если такая возможность сегодня представится.

Наличный рынок будет внимательно следить за поведением межбанка и корректировать свои ценники в зависимости от происходящего на торгах.

Тактика спекулянтов не изменится – они продолжат работать на межбанке «в две стороны», но и будут активно пытаться раскачивать курс в течение дня при малейшей возможности.

По нашему прогнозу, коридор по безналичному доллару будет сегодня в пределах 27,15-27,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,26 / 27,29

евро – 29,63 / 29,66

российский рубль – 0,3650 / 0,3656

Курсы валют на Межбанке

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