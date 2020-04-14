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Huawei готовит к выходу свой первый GPU и линейку специализированных ускорителей

Huawei готовит к выходу свой первый GPU и линейку специализированных ускорителей

Как сообщают корейские СМИ, ссылаясь на отраслевые источники, компания Huawei намерена выйти на рынок серверных видеокарт.

Компания планирует открыть соответствующее предприятие в Корее – Cloud and AI Business Group. На текущий момент бизнес Huawei Korea включает подразделения Carrier, Enterprise и Consumer.

По данным источников, новое предприятие Cloud and AI Business Group будет подчиняться непосредственно подразделению Enterprise.

Huawei уже начала формировать штат нового бизнеса. По данным источника, для достижения своих целей компания пытается привлечь нынешних и бывших сотрудников NVIDIA. У Huawei явно нет недостатка в ресурсах или инфраструктуре, но вряд ли есть необходимые кадры.

Стремление Huawei выйти на рынок серверных видеокарт также не случайно. Есть подозрение, что это является частью амбициозной инициативы импортозамещения Китая «3-5-2», нацеленной на замену всех иностранных аппаратных и программных решений в государственных и правительственных учреждениях к 2022 году. У Китая уже есть свои компании и другие совместные предприятия, производящие отечественные операционные системы, материнские платы и процессоры, такие как Zhaoxin KaiXian KX-6000 или более новый KaiXian KX-U6780A. И видеокарты могут быть последним элементом самодостаточности Китая. Если Huawei сможет успешно производить конкурентоспособные видеокарты серверного класса, то в дальнейшем компания будет способна расширить свои предложения и на потребительский рынок.

По материалам ITC.ua
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