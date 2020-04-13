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Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)

Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)

Одной семье на 1 день питания нужно в среднем 294 грн, в месяц – 9 235 грн.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского ролингового исследования “Рубикон”. Опрос проводился в период с 4 апреля по 11 апреля и привлек 1 410 человек.

Минимальная сумма на день питания для семьи составляет 100 грн – ее хватит лишь 5% опрошенных.

Сколько денег нужно семье на еду, чтобы пережить еще месяц карантина:

  • до 5 000 грн – 16% опрошенных;
  • от 5 000 до 9 999 грн – 32%;
  • от 10 000 до 14 999 грн – 21%;
  • свыше 15 000 грн – 18%.

На какое время хватит сбережений, учитывая ситауацию с карантином:

  • 41% респондентов не имеют сбережений;
  • на несколько недель денег хватит 15% опрошенных;
  • еще 16% украинцев смогут продержаться месяц.
  • на 2 и 3 месяца сбережений хватит 8% и 4% соответственно.

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По материалам Finance.UA
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