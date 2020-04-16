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Почему не удастся удержать заробитчан дома

Почему не удастся удержать заробитчан дома

Украина не сможет удержать трудовых мигрантов, вернувшихся домой из-за карантина в Европе. Для этого нет государственных программ поддержки работников, как это делают в Польше, Румынии.

“Предполагается, что часть работников, которые вернулись, пойдет работать в агросектор. Например, сезонная работа – собирать ягоды. Однако, чтобы поощрить людей, работодатели вынуждены сами придумывать локальные программы и финансировать их из собственного кармана”, – говорит HR-эксперт rоbota.ua Татьяна Пашкина.

Некоторые ждут открытия границ, чтобы вернуться на работу в Европу. Рассчитывают получать такую же зарплату, как до карантина.

“В Украине уровень занятости в среднем составляет 58%, то есть внутренний потенциал привлечь работников наши работодатели имеют. А вот пользуются ли им полностью – другой вопрос. Если заробитчане пойдут работать в агросектор и вырастет спрос на вакансии, то зарплаты могут снизиться. Рискуем потерять работников, которые не захотят трудиться на невыгодных условиях”, – объясняет Пашкина.

По ее словам, пока заробитчане не спешат обращаться в центры занятости. В Украине занимаются делами, которые раньше откладывали – ремонт, работа по хозяйству, отдых.

Зарплаты в сельском хозяйстве такие:

  • продавцы-консультанты получают 7,5-14 тыс. грн.,
  • операторы – 7-12 тыс. грн,
  • механики – 20 тыс. грн,
  • комбайнеры – 40 тыс. грн,
  • разнорабочие – 9 тыс. грн.

“Есть много предложений для работников без опыта в качестве продавцов, кассиров, операторов АЗС, курьеров, грузчиков, водителей”, – подчеркнула Пашкина.

По материалам AgroPortal.ua
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