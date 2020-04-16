Почему не удастся удержать заробитчан дома

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Украина не сможет удержать трудовых мигрантов, вернувшихся домой из-за карантина в Европе. Для этого нет государственных программ поддержки работников, как это делают в Польше, Румынии.
“Предполагается, что часть работников, которые вернулись, пойдет работать в агросектор. Например, сезонная работа – собирать ягоды. Однако, чтобы поощрить людей, работодатели вынуждены сами придумывать локальные программы и финансировать их из собственного кармана”, – говорит HR-эксперт rоbota.ua Татьяна Пашкина.
Некоторые ждут открытия границ, чтобы вернуться на работу в Европу. Рассчитывают получать такую же зарплату, как до карантина.
“В Украине уровень занятости в среднем составляет 58%, то есть внутренний потенциал привлечь работников наши работодатели имеют. А вот пользуются ли им полностью – другой вопрос. Если заробитчане пойдут работать в агросектор и вырастет спрос на вакансии, то зарплаты могут снизиться. Рискуем потерять работников, которые не захотят трудиться на невыгодных условиях”, – объясняет Пашкина.
По ее словам, пока заробитчане не спешат обращаться в центры занятости. В Украине занимаются делами, которые раньше откладывали – ремонт, работа по хозяйству, отдых.
Зарплаты в сельском хозяйстве такие:
“Есть много предложений для работников без опыта в качестве продавцов, кассиров, операторов АЗС, курьеров, грузчиков, водителей”, – подчеркнула Пашкина.
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