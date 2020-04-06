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В Киеве неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка (фото)

В Киеве неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка (фото)

ЧП произошло в ночь на 15 апреля в помещении магазина на ул. В. Покотило, 7. Неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка», который находился в помещении магазина.

Об этом сегодня сообщило сообщество «Киев оперативный» на собственной странице в FACEBOOK.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции. Жители микрорайона в социальных сетях пишут, что слышали ночью сильный взрыв.

Издание «44.ua» пишет, что в пресс-службе «ПриватБанка» подтвердили информацию о взрыве.


Фото: Київ оперативный


Фото: Київ оперативный


Фото: Київ оперативный

По материалам Ракурс
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