В Киеве неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка (фото)

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ЧП произошло в ночь на 15 апреля в помещении магазина на ул. В. Покотило, 7. Неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка», который находился в помещении магазина.
Об этом сегодня сообщило сообщество «Киев оперативный» на собственной странице в FACEBOOK.
На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции. Жители микрорайона в социальных сетях пишут, что слышали ночью сильный взрыв.
Издание «44.ua» пишет, что в пресс-службе «ПриватБанка» подтвердили информацию о взрыве.
Фото: Київ оперативный
Фото: Київ оперативный
Фото: Київ оперативный
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