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Несмотря на кризис, инфляция в Украине в 2020 году возрастет несколько выше 6% - Нацбанк

Несмотря на кризис, инфляция в Украине в 2020 году возрастет несколько выше 6% - Нацбанк

В Национальном банке Украины ожидают, что несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, уровень инфляции в Украине по итогам 2020 года будет незначительно превышать целевой диапазон 4-6%.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-дискуссии Киевской школы экономики, передает пресс-служба Нацбанка.

«Цены на отдельные товары подскочили во время первых недель карантина, но сейчас их рост остановился. В целом инфляция в этом году может быть несколько выше целевого диапазона НБУ (4-6%), однако такое отклонение не является критическим», – сообщил Сологуб.

В Нацбанке отмечают, что мировой экономический кризис уже начался в Украине. В частности, НБУ фиксирует падение деловой активности и рост уровня безработицы. Вместе с тем, Нацбанк считает, что сейчас Украина входит в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в кризис 2008-2009 годов.

«Наша экономика значительно лучше подготовлена ​​к кризисным явлениям. В пользу этого говорит очищенная банковская система, взвешенная бюджетная политика последних лет, отсутствие «черной дыры» Нафтогаза, достаточный объем международных резервов», – отметили в Нацбанке и добавили, что несмотря на высокий уровень готовности к кризису, Украине необходимо привлечь международную финансовую поддержку МВФ.

Справка Finance.ua:

  • Согласно правительственному прогнозу, инфляция в Украине в этом году может вырасти до 8,7%, МВФ ожидает, что инфляция составит 4,5%.
  • По официальным данным Государственной службы статистики, в марте цены в Украине выросли на 0,8%.
  • В Национальном банке зафиксировали падение ажиотажного спроса на продукты и остановку роста цен на них.
По материалам hromadske.tv
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