Несмотря на кризис, инфляция в Украине в 2020 году возрастет несколько выше 6% - Нацбанк

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В Национальном банке Украины ожидают, что несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, уровень инфляции в Украине по итогам 2020 года будет незначительно превышать целевой диапазон 4-6%.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-дискуссии Киевской школы экономики, передает пресс-служба Нацбанка.
«Цены на отдельные товары подскочили во время первых недель карантина, но сейчас их рост остановился. В целом инфляция в этом году может быть несколько выше целевого диапазона НБУ (4-6%), однако такое отклонение не является критическим», – сообщил Сологуб.
В Нацбанке отмечают, что мировой экономический кризис уже начался в Украине. В частности, НБУ фиксирует падение деловой активности и рост уровня безработицы. Вместе с тем, Нацбанк считает, что сейчас Украина входит в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в кризис 2008-2009 годов.
«Наша экономика значительно лучше подготовлена к кризисным явлениям. В пользу этого говорит очищенная банковская система, взвешенная бюджетная политика последних лет, отсутствие «черной дыры» Нафтогаза, достаточный объем международных резервов», – отметили в Нацбанке и добавили, что несмотря на высокий уровень готовности к кризису, Украине необходимо привлечь международную финансовую поддержку МВФ.
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