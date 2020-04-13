Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдуме

Если бы всенародный референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 74% из тех, кто принял бы участие в голосовании, высказались бы против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

26% опрошенных – “за продажу земли”.

При этом 13% опрошенных заявили, что не участвовали бы в таком референдуме, а 10% затруднились с ответом.

Сколько поддрежали голосование в ВР. 26% респондентов поддержали голосование Рады за закон о продаже земли. Среди опрошенных граждан 60% высказались против этого решения (14% с ответом не определились).

Сотрудничества с Международным валютным фондом:

46% опрошенных считают, что сейчас лучше не сотрудничать с фондом и не получать новые кредиты.

32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ (22% не определились).

Исследование провели среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Справка Finance.ua:

Земельным рекордсменом выступает Ирландия – здесь один гектар земли стоит около 20 тыс. евро. Впрочем, страну в целом считают одной из самых дорогих в ЕС.