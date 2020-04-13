Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдуме

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Если бы всенародный референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 74% из тех, кто принял бы участие в голосовании, высказались бы против.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
26% опрошенных – “за продажу земли”.
При этом 13% опрошенных заявили, что не участвовали бы в таком референдуме, а 10% затруднились с ответом.
Сколько поддрежали голосование в ВР. 26% респондентов поддержали голосование Рады за закон о продаже земли. Среди опрошенных граждан 60% высказались против этого решения (14% с ответом не определились).
Сотрудничества с Международным валютным фондом:
Исследование провели среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
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