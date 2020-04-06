США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

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США пока останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
В частности, он обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация “не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность”.
“Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и делиться информацией надлежащим способом. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире”, — сказал Трамп.
Глава США также обвинил ВОЗ в воспроизведении “пропаганды” китайского правительства, которое утверждало, что вирус не может передаваться от человека к человеку.
Указано, что решение о прекращении финансирования ВОЗ предварительно будет действовать до завершения расследования реакции организации на вспышку и распространения коронавируса.
На данный момент США лидируют по количеству инфицированных и умерших от коронавируса. Сейчас коронавирус там подтвердили у 614 246 человек, из них 26 064 человека умерли и 38 820 — выздоровели.
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