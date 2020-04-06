В Грузии банки сообщают медикам о клиентах с повышенной температурой

В Грузии банковские сотрудники сообщают медикам и правоохранителям о клиентах с повышенной температурой в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Кавказский Узел».

Так, корреспондент издания вместе с женой пришел в банк, чтобы снять деньги со счета. При дистанционном скрининге у них обнаружили повышенную температуру – 37,1 и 37,3 °C. В банке вызвали скорую помощь и полицию. В то же время сотрудники не предупредили клиентов о вызове полиции.

Так, первыми приехали правоохранители. Они призвали соблюдать дистанцию ​​в 2 метра. Впоследствии медработники повторно измерили температуру. У корреспондента она была в норме – 36,4 °C, а у жены до сих пор повышенная – 37,3 °C.

У женщины выяснили, была ли она за границей, контактировала ли с инфицированными, как она себя чувствует, а именно есть ли кашель, тошнота, боль в животе и потеря вкуса. Отмечается, что жена с 16 марта работает дистанционно, а повышенная температура у нее первый день. Медики разрешили ей вернуться домой, но обязали обратиться к семейному врачу.

Семейный врач призвал женщину не выходить из дома две недели, следить за температурой и в случае подозрительных симптомов обращаться к нему.

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