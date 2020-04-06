В Грузии банки сообщают медикам о клиентах с повышенной температурой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Грузии банковские сотрудники сообщают медикам и правоохранителям о клиентах с повышенной температурой в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает «Кавказский Узел».
Так, корреспондент издания вместе с женой пришел в банк, чтобы снять деньги со счета. При дистанционном скрининге у них обнаружили повышенную температуру – 37,1 и 37,3 °C. В банке вызвали скорую помощь и полицию. В то же время сотрудники не предупредили клиентов о вызове полиции.
Так, первыми приехали правоохранители. Они призвали соблюдать дистанцию в 2 метра. Впоследствии медработники повторно измерили температуру. У корреспондента она была в норме – 36,4 °C, а у жены до сих пор повышенная – 37,3 °C.
У женщины выяснили, была ли она за границей, контактировала ли с инфицированными, как она себя чувствует, а именно есть ли кашель, тошнота, боль в животе и потеря вкуса. Отмечается, что жена с 16 марта работает дистанционно, а повышенная температура у нее первый день. Медики разрешили ей вернуться домой, но обязали обратиться к семейному врачу.
Семейный врач призвал женщину не выходить из дома две недели, следить за температурой и в случае подозрительных симптомов обращаться к нему.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)Вчера, 13:04 - 3193 17
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 105585 13
Сколько потеряла торговля с начала карантинаВчера, 12:51 - 1381 8
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохраненияОколо часа назад - 389 5
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсииВчера, 12:04 - 9489 4
В конце апреля платежные системы могут остановить работуВчера, 15:11 - 105585 13
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсииВчера, 12:04 - 9489 4
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4336
В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в доллареВчера, 20:03 - 3777 3
Межбанк: быстрая скупка доллара изменила расклад силВчера, 18:05 - 3324 2
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Вчера, 17:10 - 212
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 1321
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 9245 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3641 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 7127 34