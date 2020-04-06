Китайский рынок приходит в себя: Apple продала в марте в пять раз больше iPhone

Крупнейший в мире рынок по продажам смартфонов, похоже, приходит в себя и начинает восстанавливаться после кризиса. Благодаря этому в марте компания Apple отгрузила в Китае примерно 2,5 миллиона iPhone.

Этот показатель в 5 раз больше, чем был в феврале. В феврале в Китае было отгружено около 500 тысяч смартфонов Apple.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), правительственного аналитического центра, в целом поставки смартфонов в Китае в марте составили 21 миллион единиц. Это более чем в три раза превосходит показатель в феврале.

В начале марта в Китае возобновили свою работу торговые точки и системы доставки электронной коммерции – они находились в режиме паузы во время жестких мер по сдерживанию вспышки.

Из-за влияния коронавируса корпорация Apple вынуждена была закрыть все свои магазины на территории Китая. И уже 13 марта в компании сообщили, что все 42 официальных магазина Apple снова заработали. Правда, некоторые из них работают по измененному графику.

При этом говорить о полном восстановлении рынка еще рано. Ведь этот показатель все еще на 20% меньше, чем было отгружено в марте 2019 года.

Однако производители смартфонов возлагают большие надежды на восстановление спроса в Китае. Ведь в США и Европе ситуация продолжает накаляться, поэтому это наносит ущерб продажам и экономической ситуации в целом.