В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в долларе

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В марте средняя цена на квартиры в Киеве, выставленные на продажу, отмечена на уровне $1433 за кв. м, по сравнению с февралем средняя цена уменьшилась на 1,4% (± 2,9%). Из-за девальвации гривны средняя цена предложения увеличилась на 13,1% до $40 626 грн кв. м.
Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.
По сравнению с мартом 2019 года, средняя цена 1 кв. м квартир в Киеве выросла в долларах – на 12,7%, в гривнах – на 16,5%.
Как изменилась цена на дешевые/дорогие квартиры. По сравнению с февралем средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9%, до 22 368 грн/кв. м, а у 20% квартир высшего ценового сегмента – на 10,4%, до 66 457 грн/кв. м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,6%, до $796/кв. м, в «дорогом» – на 3,7%, $2 365/кв. м.
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Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах – по 15%. В Шевченковском – 12%, Соломенском – 10%, в Днепровском – 9%, наименьшая доля выставленных на продажу квартир: в Подольском – 7%, в Святошинском и Оболонском – по 6%, Деснянском – 5%.
Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве в марте:
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