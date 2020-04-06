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В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в долларе

В марте цены на квартиры на вторичке в Киеве уменьшились в долларе

В марте средняя цена на квартиры в Киеве, выставленные на продажу, отмечена на уровне $1433 за кв. м, по сравнению с февралем средняя цена уменьшилась на 1,4% (± 2,9%). Из-за девальвации гривны средняя цена предложения увеличилась на 13,1% до $40 626 грн кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость”.

По сравнению с мартом 2019 года, средняя цена 1 кв. м квартир в Киеве выросла в долларах – на 12,7%, в гривнах – на 16,5%.

Как изменилась цена на дешевые/дорогие квартиры. По сравнению с февралем средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9%, до 22 368 грн/кв. м, а у 20% квартир высшего ценового сегмента – на 10,4%, до 66 457 грн/кв. м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,6%, до $796/кв. м, в «дорогом» – на 3,7%, $2 365/кв. м.

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Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах – по 15%. В Шевченковском – 12%, Соломенском – 10%, в Днепровском – 9%, наименьшая доля выставленных на продажу квартир: в Подольском – 7%, в Святошинском и Оболонском – по 6%, Деснянском – 5%.

Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве в марте:

  • на левом берегу Киева “однушка” в среднем обойдется в 34 503 грн/м2, квартира с двумя комнатами – в 31 149 грн/м2;
  • на правом берегу однокомнатная квартира в среднем стоит 37 745 грн/м2, двухкомнатная – 37 029 грн/м2;
  • в центре Киева квартира с одной комнатой стоила в марте 60 582 грн/м2, с двумя комнатами – 58 631 грн/м2.

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По материалам Finance.UA
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