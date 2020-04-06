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Каждый второй украинец обеднел за последнее полугодие (опрос)

Каждый второй украинец обеднел за последнее полугодие (опрос)

Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последнее полугодие, 61% украинцев почувствовали ухудшение за последний месяц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”.

Согласно опросу:

  • 51% считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода;
  • 42% – считают, что оно не изменилось;
  • 6% – увидели улучшение.


Инфографика социологической группы “Рейтинг”

При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в ближайшей перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего месяца, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% – говорили об улучшении”.

Отмечается, что пессимистичны в своих оценках респонденты постарше и победнее.

Кроме того, говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% ответили, что не изменится, 9% – предвидят улучшение.


Инфографика социологической группы “Рейтинг”

Справка Finance.ua:

  • Для обеспечения соцзащиты работников, которые вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина, предлагают производить выплату компенсации части потерянного заработка из госбюджета.

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По материалам Finance.UA
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