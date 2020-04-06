Каждый второй украинец обеднел за последнее полугодие (опрос)

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Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последнее полугодие, 61% украинцев почувствовали ухудшение за последний месяц.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”.
Согласно опросу:
Инфографика социологической группы “Рейтинг”
При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в ближайшей перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего месяца, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% – говорили об улучшении”.
Отмечается, что пессимистичны в своих оценках респонденты постарше и победнее.
Кроме того, говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% ответили, что не изменится, 9% – предвидят улучшение.
Инфографика социологической группы “Рейтинг”
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