Каждый второй украинец обеднел за последнее полугодие (опрос)

Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последнее полугодие, 61% украинцев почувствовали ухудшение за последний месяц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”.

Согласно опросу:

51% считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода;

42% – считают, что оно не изменилось;

6% – увидели улучшение.



Инфографика социологической группы “Рейтинг”





При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в ближайшей перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего месяца, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% – говорили об улучшении”.

Отмечается, что пессимистичны в своих оценках респонденты постарше и победнее.

Кроме того, говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% ответили, что не изменится, 9% – предвидят улучшение.



Инфографика социологической группы “Рейтинг”

Справка Finance.ua:

Для обеспечения соцзащиты работников, которые вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина, предлагают производить выплату компенсации части потерянного заработка из госбюджета.

По данным Госстата, наибольшая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.