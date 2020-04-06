По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,896 млн и 25,167 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (29 и 45), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,25-27,26 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму 80,063 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2600 – 120 000

27,2600 – 120 000

27,2600 – 99 000

27,2500 – 20 000

27,2500 – 70 000

27,2500 – 30 000

27,2500 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1500 – 500

27,2000 – 20 000

27,2700 – 25 000

27,3000 – 10 000

27,3000 – 10 000

27,3000 – 29 000

27,3000 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3255 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2243 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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