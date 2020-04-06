0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

На тушение пожаров под Чернобылем выделили почти 45 миллионов из резервного фонда

На тушение пожаров под Чернобылем выделили почти 45 миллионов из резервного фонда

Правительство выделило 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

“Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должны быть выделены средства в сумме 44862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, дополнительные меры для предотвращения пожаров необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.

Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. “Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью”, – отметили в министерстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ДСНС всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения продолжается тушение пожара, который возник еще 4 апреля.

По состоянию на 13 апреля пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Ситуация в Корогодском лесничестве контролируется, принимаются меры по локализации данного очага пожара.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,011 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/ч при допустимом уровне до 0,055 мР/ч).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.