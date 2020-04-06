На тушение пожаров под Чернобылем выделили почти 45 миллионов из резервного фонда

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Правительство выделило 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
“Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должны быть выделены средства в сумме 44862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, дополнительные меры для предотвращения пожаров необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.
Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. “Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью”, – отметили в министерстве.
Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ДСНС всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения продолжается тушение пожара, который возник еще 4 апреля.
По состоянию на 13 апреля пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Ситуация в Корогодском лесничестве контролируется, принимаются меры по локализации данного очага пожара.
Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,011 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).
В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/ч при допустимом уровне до 0,055 мР/ч).
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