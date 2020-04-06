Lenovo анонсировала смартфон со съёмным аккумулятором (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Lenovo расширила линейку смартфонов, представленных в доступном ценовом сегменте. Модель под названием Lenovo A7 примечательна большим экраном, восьмиядерным процессором и двойной основной камерой, а также внушительным заявленным временем автономной работы.
Аппарат оснащён 6,09-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под 5-мегапиксельную фронталку. Основная камера устройства представлена двумя сенсорами с разрешением 13 и 2 Мп с поддержкой технологии распознавания 12 типов сцен при помощи ИИ-алгоритмов. В качестве способа биометрической аутентификации предложен сканер отпечатков пальцев, размещённый на тыльной крышке устройства.
Фото: MySmartPrice
За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 (1,6 ГГц) в тандеме с графическим чипом PowerVR IMG8322/GE8322. Ёмкость сменного аккумулятора устройства составляет 4000 мАч — по заявлению производителя, одного заряда достаточно для 416 часов работы гаджета в режиме ожидания или 10 часов непрерывного воспроизведения музыки.
Фото: MySmartPrice
Прочие спецификации и розничная стоимость новинки будут объявлены позднее. По данным сетевых источников, цена Lenovo A7 не превысит $130.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансовВчера, 10:44 - 2027 6
В марте население массово открывало валютные депозитыВчера, 09:02 - 7407 6
У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»Вчера, 16:24 - 3791 4
В МАУ рассказали, когда вернут деньги за отмененные рейсыВчера, 09:31 - 4493 4
В Европе произошел рекордный обвал цен на электричествоВчера, 12:20 - 2331 4
В марте население массово открывало валютные депозитыВчера, 09:02 - 7407 6
В МАУ рассказали, когда вернут деньги за отмененные рейсыВчера, 09:31 - 4493 4
Рада приняла закон о едином счете для уплаты налоговВчера, 15:50 - 3832
У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»Вчера, 16:24 - 3791 4
В Европе произошел рекордный обвал цен на электричествоВчера, 12:20 - 2331 4
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Вчера, 14:10 - 334
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 8215 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3400 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6846 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 21431 7