Lenovo анонсировала смартфон со съёмным аккумулятором (фото)

Компания Lenovo расширила линейку смартфонов, представленных в доступном ценовом сегменте. Модель под названием Lenovo A7 примечательна большим экраном, восьмиядерным процессором и двойной основной камерой, а также внушительным заявленным временем автономной работы.

Аппарат оснащён 6,09-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под 5-мегапиксельную фронталку. Основная камера устройства представлена двумя сенсорами с разрешением 13 и 2 Мп с поддержкой технологии распознавания 12 типов сцен при помощи ИИ-алгоритмов. В качестве способа биометрической аутентификации предложен сканер отпечатков пальцев, размещённый на тыльной крышке устройства.



Фото: MySmartPrice

За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 (1,6 ГГц) в тандеме с графическим чипом PowerVR IMG8322/GE8322. Ёмкость сменного аккумулятора устройства составляет 4000 мАч — по заявлению производителя, одного заряда достаточно для 416 часов работы гаджета в режиме ожидания или 10 часов непрерывного воспроизведения музыки.



Фото: MySmartPrice

Прочие спецификации и розничная стоимость новинки будут объявлены позднее. По данным сетевых источников, цена Lenovo A7 не превысит $130.