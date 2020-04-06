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Visa объявила об увеличении лимита для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Visa объявила об увеличении лимита для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен.

Что это даст. Позволит покупателям оплачивать более крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту.

Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины.

Как это действует. В бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт. Данная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов.

При бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами по цифровым картам Visa введение ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

По материалам Finance.UA
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